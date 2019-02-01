آية الله قاسم: شعب البحرين لا يقبل الذل والخنوع

أصدر سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من مقر إقامته في مدينة النجف الأشرف بيانا جاء فيه:

“هذه هي البحرين

البحرين بلد الإسلام والإيمان، وبلد العلم والمعرفة والهداية، وبلد الكرامة والعزة والشموخ. وشعب البحرين شعب الإباء والنهوض، لا يقبل الذل والخنوع، ولا يستذوق الاهانة، ولا يقدّم شيئا على دينه وعزته وكرامته وحريته.

هو شعب لا يعتدي، ولا يستسلم للعدوان، ولا يستعلي على الحق، ولا يرضى بدونه، ولا يتراجع عنه، ولا يبخس الآخر، ولا يعطي لأحد أن يبخس. ثابت الحق والعدل والحرية مطلب دائم لهذا الشعب، لا ينساه، ولا يقعد عنه، ولا يستغفل عنه، ولا يتراخى فيه. هذا هو شعب البحرين بإنسانيته الغزيرة المتميزة، وهويته الإيمانيّة الساطعة وتأريخه المجيد ورساليته المعهودة وانتمائه الكريم.

ولا يمكن للبحرين بحجمها المعنوي ولا لشعبها الأبي العظيم أن تستقر به أي سياسة لا تنظر إليه بالمنظار الحقيقي لإنسانيته وعزته وشموخه، المنظار الذي يقدّر له امكاناته وطموحه وإبائه ومضي إرادته ورفضه للعدوانية تأتي على يديه أو توجه له. ألف تحية للبحرين وشعبها وهي تسير على طريق المستقبل العظيم”.

المصدر: قناة اللؤلؤة