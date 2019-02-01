واشنطن تعرب عن “القلق” لكون حزب الله سوف يستمر في تولي مناصب وزارية

وزعت السفارة الاميركية في بيروت تصريح نائب الناطق بإسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت بلادينو، اشار فيه الى ان “الولايات المتحدة ترحب بإعلان لبنان تشكيل الحكومة الجديدة، وتتقدم بالتهنئة في هذه المناسبة التاريخية الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري”.

اضاف: “إننا إذ نشيد بالقادة اللبنانيين لعملهم معا من اجل التغلب على العقبات السياسية التي أطالت أمد عملية التأليف، نتطلع إلى التعاون مع الحكومة الجديدة لتعزيز علاقتنا الثنائية. وفي هذا السياق، فإن وزير الخارجية الاميركي يتطلع الى زيارة لبنان، ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق لكون حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، سوف يستمر في تولي مناصب وزارية وقد أجيز له بتسمية وزير الصحة العامة. إننا ندعو الحكومة الجديدة الى ضمان ان لا توفر موارد هذه الوزارات وخدماتها دعما لحزب الله” على حد زعمه.

وتابع: “إننا نأمل أن يعمل كل الأطراف في الحكومة الجديدة على الحفاظ على التزامات لبنان الدولية، وسياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية، بما في ذلك تلك الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1701. وفي هذا السياق، نحن نرحب بالبيانات الأخيرة للقادة اللبنانيين الذين أكدوا التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونثمِّن جهودهم الأخيرة لتجنب تصعيد التوترات على طول الخط الأزرق. نحن نأمل أن تقوم حكومة لبنان الجديدة بتدابير عاجلة لتنفيذ إجراءات جادة وضرورية من اجل تحسين الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان”.

وزعم “إن الولايات المتحدة تعيد تأكيد دعمها القوي لأمن لبنان واستقراره وسيادته، وسوف تواصل الوقوف إلى جانب حكومة لبنان والشعب اللبناني، فيما هم يعملون على بناء مستقبل مستقر ومزدهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام