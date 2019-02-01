مجلس الدولة الفرنسي يجيز للشرطة مواصلة استخدام الكرات الوامضة خلال التظاهرات

أكد القضاء الفرنسي في قرار له الجمعة أن “رجال الشرطة يمكنهم مواصلة استخدام بنادق الكرات الوامضة في التظاهرات”، رغم الجدل حول خطورة هذا السلاح غير القاتل المتهم بإيذاء عدد من المتظاهرين.

ورأى مجلس الدولة(أعلى هيئة قضاء إدارية فرنسية) ان “خطر حدوث أعمال عنف في التظاهرات يجعل من الضروري لقوات حفظ النظام اللجوء إلى هذه الأسلحة التي تطلق رصاصا مطاطيا قطره 40 ملم”.

واعتبر مجلس الدولة ان “خطر وقوع أعمال عنف جديدة يجعل من الضروري السماح لقوات النظام باللجوء إلى هذه الاسلحة التي تبقى مناسبة لمواجهة هذا النوع من الاوضاع مع الاحترام الصارم لشروط استخدامها”.

ويأتي قرار مجلس الدولة عشية سبت جديد من تظاهرات “السترات الصفراء” التي تحتج كل أسبوع منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في جميع أنحاء فرنسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية