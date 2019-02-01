اصابة 15 فلسطينيا بالرصاص مساء اليوم خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2019 - 20:21

اصابة 15 فلسطينيا بالرصاص مساء اليوم خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله

منذ 1 ساعة 1 February، 2019
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