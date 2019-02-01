مقتل العشرات من مرتزقة الجيش السعودي اليوم إثر كمائن محكمة استهدفت تحركاتهم قبالة جبل قيس بجيزان (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2019 - 20:21

مقتل العشرات من مرتزقة الجيش السعودي اليوم إثر كمائن محكمة استهدفت تحركاتهم قبالة جبل قيس بجيزان (المسيرة)

منذ 2 ساعة 1 February، 2019
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