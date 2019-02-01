“تجمع العلماء” رحب بتشكيل الحكومة: لتباشر بسرعة بمعالجة الملفات العالقة

رحب “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان بتشكيل الحكومة بعد طول معاناة وأخذ ورد. وامل أن “تباشر بسرعة بمعالجة الملفات العالقة”.

وطالب التجمع في بيان له الجمعة “المواطنين بإعطاء الحكومة فرصة غير طويلة حتى تجتمع وتتخذ القرارات التي تعالج الأوضاع في البلد”، ودعا “للاسراع في إعداد البيان الوزاري الذي يجب أن يتضمن آليات المواجهة للمشكلة الاقتصادية وكيفية التعامل مع مقررات مؤتمر سيدر”.

وشدد التجمع على “ضرورة ان يتضمن البيان الوزاري بشكل واضح آليات مواجهة العدو الصهيوني والمنحصرة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، وأكد على “وجوب أن تتبنى الحكومة رأيا واضحا لمعالجة مشكلة النازحين السوريين وترتيب التجارة بين لبنان وسوريا وعبرها إلى دول الخليج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام