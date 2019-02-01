تركيا تتهم رسميا بالتجسس موظفا في القنصلية الأميركية

اتهم القضاء التركي رسميا الجمعة بالتجسس موظفا تركيا في القنصلية الأميركية في اسطنبول.

وذكرت وكالة “أنباء الأناضول” التركية ان “محكمة في اسطنبول قبلت الجمعة محضر اتهام لمدع طلب السجن مدى الحياة لمتين توبوز بتهمة التجسس ومحاولة قلب الحكومة”.

وأضافت الوكالة أن “محاكمة توبوز الذي كان مكلفا في القنصلية الأميركية مهمة الإرتباط بين السلطات الأميركية ووحدة مكافحة تهريب المخدرات في الشرطة التركية ستبدأ في 26 آذار/مارس أمام محكمة كاغلايان في اسطنبول”.

وكان توبوز اعتقل ثم أوقف قيد التحقيق في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وأدى توقيف الموظف التركي إلى أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن اللتين تبادلتا تعليق الجزء الأكبر من خدمتيهما لمنح التأشيرات.

وساهم ذلك في تأجيج التوتر بين البلدين اللذين يسمم العلاقات بينهما أساسا الملف السوري وطلب أنقرة تسليمها غولن. الذي لم تلبه الولايات المتحدة.

وينفي غولن المقيم منذ حوالى عشرين عاما في الولايات المتحدة. بشكل قاطع أي

علاقة بالمحاولة الانقلابية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن المدعي يتهم توبوز بإجراء اتصالات متكررة مع

أشخاص يشتبه بأنهم من اتباع غولن.

وهو متهم خصوصا بأنه تحدث مرات عدة إلى محققين يقفون وراء فضيحة فساد هزت

الحكومة التركية في 2013 قبل أن يتم التكتم حولها لتدرجها أنقرة في إطار مؤامرة

لغولن.

بور-غكغ/اا/اع

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية