“الوطني الحر”: الإنتاجية هي عنوان المرحلة المقبلة

أكد المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان له الجمعة إرتياحه لإحباط المحاولات التي جرت لمنع تشكيل حكومة جديدة أو تعويم الحكومة المستقيلة”، ونوه “بإحباط محاولات تجاوز أو إلغاء النتائج السياسية للإنتخابات النيابية”.

ولفت التيار الى “تثبيت العرف والواقع الذي يعطي رئيس الجمهورية حصة وزارية شبه ثابتة”، واشار الى “تحقيق التوازن في التمثيل السياسي داخل الطوائف”، وأكد أن “حصة رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي هي حق مستحق وليست منة من أحد ولا تحديا لأحد وليس واردا الرضوخ لأي ضغط للتنازل عنها”.

وأسف التيار “لإصرار بعض القوى السياسية على إعادة تسمية وزراء أثبتوا فشلهم في السابق”، وثمن “إعلان رئيس التيار الوزير جبران باسيل ووزراء التيار في الحكومة الجديدة وضعهم إستقالتهم سلفا بتصرف التيار الوطني الحر” إذا فشلوا في ادائهم الوزاري ومطالبتهم بأن يخضعوا للمحاسبة قبل سواهم، لأن الإنتاجية هي عنوان المرحلة المقبلة وهي عهد قطعه الوزراء على أنفسهم”.

وأكد التيار “إستعداده أن يبقى العين الساهرة على أداء الوزراء الملتزمين بمبادىء التيار ومناقبيته وخطه السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية وفي طليعتها تحقيق النهوض الإقتصادي، مكافحة الفساد، وتحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام