ترامب: حان وقت العودة إلى الوطن من سوريا وأفغانستان!

قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب إنه “حان وقت العودة إلى الوطن والانسحاب من سوريا وأفغانستان”.

وغرد ترامب على صفحته الرسمية في “تويتر”، اليوم الجمعة: “تسلمت فوضى عارمة في ​سوريا​ وأفغانستان​، عبارة عن حروب لا نهاية لها مع إنفاق غير محدود وقتلى. خلال حملتي الانتخابية، قلت وبقوة إنه يجب أن تنتهي هذه الحروب في نهاية المطاف”.

وأضاف “ننفق 50 مليار ​دولار​ سنويا في أفغانستان، وقمنا بضربهم بقوة لدرجة أننا نتفاوض معهم اليوم للعودة إلى ما قبل 18 عاما”.

وتابع “سوريا كانت مليئة بعناصر “داعش” حتى وصلت أنا إلى الرئاسة، وسرعان ما دمرنا 100٪ من خلافة التنظيم، لكننا سنراقبه عن كثب”.على حد زعمه

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه “قد حان الوقت الآن للعودة إلى الوطن، وبعد سنوات عديدة علينا أن ننفق أموالنا بحكمة. يجب أن يكون بعض الأشخاص أذكياء!”.

المصدر: روسيا اليوم+تويتر