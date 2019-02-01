لبنان: حفل تخريج جنود إناث في لواء الحرس الجمهوري

أقيم الجمعة في لواء الحرس الجمهوري في الجيش اللبناني حفل تقديم جنود إناث للعلم، بعد أن أنهين فترة التدريب المقررة لهن، وترأس الحفل قائد اللواء العميد سليم فغالي ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وذوو المتخرجات وعدد من الضباط.

وألقى العميد فغالي كلمة بالمناسبة قال فيها “تؤدي كل منكن قسم الولاء للبنان والذود عنه وبهذا تتولى مسؤولية كبرى وتكتسب في الوقت نفسه شرفا عظيما”، وتابع “لتكن هذه المناسبة معلما مشرقا في حياتكن ومنطلقا تدخلن منه إلى ميدان الحياة العسكرية، ميدانِ العطاء الدائم الذي لا ينضب”، وتابع “نحن على يقين بقدرتكن على مواجهة تحديات المستقبل بكل كفاءة واقتدار”.

وفي ختام الحفل، عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام