واشنطن تعلن رسميا الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتبارا من يوم غد 2 فبراير.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة إن “الولايات المتحدة تعلق التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ بدءا من الثاني من فبراير”.

وأضاف أن بلاده تمنح لروسيا مهلة مدتها 6 أشهر “لإنقاذ الاتفاقية”، إذ قال: “في حال لم ترجع روسيا إلى الالتزام الكامل والقابل للتحقق ببنود الاتفاقية في غضون 6 أشهر ولم تدمر الصواريخ التي تنتهك أحكام الاتفاقية ومنصات الإطلاق والمرافق ذات الصلة، فسينتهي العمل بالمعاهدة”.

المصدر: روسيا اليوم