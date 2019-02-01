لا نرغب في أن تتحول القارة الأوروبية لساحة مواجهات بين واشنطن وموسكو (الاتحاد الاوروبي) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2019 - 17:16

لا نرغب في أن تتحول القارة الأوروبية لساحة مواجهات بين واشنطن وموسكو (الاتحاد الاوروبي)

منذ 1 ساعة 1 February، 2019
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