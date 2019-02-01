المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ليس لديها ما تقوله في المنطقة

أكد المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الاسلامية، اليوم الجمعة، أن اميركا ليس لديها ما تقوله في المنطقة، إذ يذعن الرئيس الاميركي أنه بعد انفاق 7 تريليونات دولار في المنطقة، علينا ان نأتي الى المنطقة وإلى العراق خفية.

وفي كلمته قبيل خطبة الجمعة في مدينة بوشهر اليوم، قال العميد رمضان شريف: ان الاول من شهر شباط/فبراير يذكرنا بسقوط النظام العميل لأميركا، النظام الغارق بالفساد والذي وضع جميع امكانات البلاد تحت تصرف الاجانب، ولكن ببركة الامام الخميني (رض) الراحل وببركة مقاومة الشعب الايراني وشجاعته انتصرت الثورة الاسلامية، حيث تدخل اليوم في عقدها الخامس.

وأشار العميد شريف الى محاولات الاعداء طيلة العقود الاربعة الماضية، للقضاء على النظام الاسلامي الفتي وإثارة المشاكل أمامه، الا ان الشعب الايراني بذل الجهود للتمسك بمبادئ الثورة والامام الراحل (رض) التي هي ذاتهاه مبادئ مدرسة أهل البيت ورسالة القرآن.

واليوم تسعى القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الغربية وشبكات التواصل لديهم الى الايحاء لشبابنا، أن النظام الاسلامي الذي انبثق في عام 1979، لم يتمكن من تلبية توقعاتهم، ليصوروه بالعاجز.. وقد زادوا من نطاق قنواتهم وشبكاتهم، ليصرخوا بإيحاتهم، الا ان الشعب الايراني أدرك أن أصحاب وسائل الاعلام هذه هم أعداء الثورة.

ولفت المتحدث باسم الحرس الثوري الى انجازات الثورة الاسلامية، بما فيها تبوئ ايران في الوقت الحاضر المركز العاشر بين الدول العلمية الافضل في العالم، وتمتع 95 بالمائة من الأسر بالغاز والكهرباء، و90 بالمائة بمياه الشرب السليمة، مشددا على ان هذا النظام هو أقوى واصلب مما مضى خلافا لما يصوره أعداء النظام الاسلامي.

وأردف: لابد من القول بصراحة، أن الاميركان ليس لديهم ما يقولونه في المنطقة، إذ يعترف رئيسهم أنه وبعد انفاق 7 تريليونات دولار في المنطقة، فعليهم ان يدخلوا الى المنطقة والعراق خفية.

المصدر: وكالة فارس