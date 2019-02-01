خير الله: الوزارة التي أسندت لي هي “وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2019 - 15:47

خير الله: الوزارة التي أسندت لي هي “وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب”

منذ 17 mins 1 February، 2019
فيولات خير الله
لبنان

قالت الوزيرة فيولات خير الله إن الوزارة التي أسندت اليها في الحكومة اللبنانية الجديدة هي “وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب”.

واضاف خير الله في بيان لها الجمعة انه “نتيجة الاتصالات التي أجرتها الوزيرة الصفدي مع رئيس الحكومة سعد الحريري منذ صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل تعديل إسم الحقيبة الوزارية التي أسندت إليها، تلقت اتصالا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت فيه أن رئيس الحكومة وافق على طلبها إلغاء كلمة تأهيل ليصبح إسم الوزارة وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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