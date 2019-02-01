خير الله: الوزارة التي أسندت لي هي “وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب”

قالت الوزيرة فيولات خير الله إن الوزارة التي أسندت اليها في الحكومة اللبنانية الجديدة هي “وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب”.

واضاف خير الله في بيان لها الجمعة انه “نتيجة الاتصالات التي أجرتها الوزيرة الصفدي مع رئيس الحكومة سعد الحريري منذ صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل تعديل إسم الحقيبة الوزارية التي أسندت إليها، تلقت اتصالا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت فيه أن رئيس الحكومة وافق على طلبها إلغاء كلمة تأهيل ليصبح إسم الوزارة وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام