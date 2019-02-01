سفير ايران في لندن: اميركا عاجزة عن ثني ارادة الشعب الايراني

رح السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد إنّ اميركا تريد توظيف الحظر لحرف الشعب الايراني عن مسار الثورة ولكن مادامت عزيمة الشعب قائمة فليس بامكان اي دولة أجنبية ثني ارادته.

وخلال كلمة له في ندوة اقيمت بمناسبة الذكري الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية قال بعيدي نجاد بأنّ الثورة الاسلامية تقوم علي 3 ركائز أولها الصبغة الاسلامية التي اعتبرها من أهم سمات الثورة.

ولفت السفير الي الركيزة الثانية المتمثلة في الاستقلال والحرية واصفاً الامرين بأنهما متجذرين في تاريخ البلاد العريق.

وقال “إنّ البلاد تشهد تطورات في العلوم والصناعة والتكنولوجيا فضلاً عن ريادتها في البعض منها كالخلايا الجذعية وتقنية الأقمار الصناعية وتنمية الطاقة النووية في ظل الطاقات والمواهب الزاخرة للشباب الايرانيين”.

وشدد بعيدي نجاد علي ضرورة أن تتقبّل الدول الاجنبية مثل الولايات المتحدة قناعة حدوث ثورة في ايران وعليها أن ترضخ لإرادة الشعب الايراني، منوهاً الي أنّ لجوء واشنطن الي فرض الحظر علي البلاد ووضع العراقيل في طريقه يعود الي عدم استطاعتها القبول بهذه القناعة.ورأي السفير بعيدي نجاد بأنّ ايران لديها فرص وطاقات اقتصادية تسمح لها بالصمود أمام الحظر، مشيراً الي تفعيل الآلية المالية الاوروبية للتجارة مع ايران.

واُقيمت الندوة في مقر إقامة السفير الايراني بلندن تحت عنوان «40 سنة من التنمية» شاركت فيها شخصيات سياسية وفكرية واعلامية.

المصدر: وكالة ارنا