أسلحة وذخائر وأدوية من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق

خلال استكمال عملية تطهير المناطق المحررة من الإرهاب من مخلفات الإرهابيين عثرت الجهات المختصة على أسلحة وأدوية وتجهيزات طبية بعضها إسرائيلي وأمريكي الصنع في بلدتي جباتا الخشب والرفيد بريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أن الأسلحة المضبوطة تضمنت صواريخ مضادة للدروع وقذائف وذخائر متنوعة وعدداً من صواريخ (تاو) ورشاشات متوسطة 23مم و5ر14 مم إضافة إلى أجهزة اتصال وتجهيزات هندسية لتفجير الألغام وفتح ثغرات في حقول الألغام صناعة أمريكية وكمية من أدوية وتجهيزات طبية إسرائيلية وأخرى سعودية وتركية تضم سيرومات ومواد تعقيم وتخدير.

ولفت المصدر إلى أنه تمت مصادرة سيارة “فان” كانت تستخدم لنقل إرهابيين ومعدات بين مناطق سيطرة الإرهابيين بريف القنيطرة والأراضي المحتلة بإشراف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعثرت الجهات المختصة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بينها مدافع هاون وصواريخ (لاو) وقناصات في ريفي دمشق والقنيطرة.

ولإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب وحفاظاً على حياة المدنيين تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش عمليات تمشيط القرى والبلدات لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وصولاً إلى تأمينها بالكامل.

المصدر: سانا