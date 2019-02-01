الرئيس عون: تشكيل الحكومة الجديدة هو تجديد للثقة بالوطن

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “تشكيل الحكومة الجديدة هو تجديد للثقة بالوطن بعد الاختلال الذي حصل نتيجة التأخير في تأليفها”. واشار الى ان “هذا التأليف أنعش الاسواق المالية ولاسيما اسواق سندات لبنان السيادية الدولارية ورفعها الى اعلى مرتبة منذ شهر تموز 2018”.

وأكد الرئيس عون في حديث له الجمعة “سنواصل العمل على إعادة الثقة بلبنان بكل ما تتطلبه هذه العملية من جدية”، وتابع أن “ما مررنا به خلال أزمة التشكيل قد يكون أعطانا درسا مهما بعدم جواز العبث بقضايا من هذا النوع”، ولفت الى “الإنجازات التي تحققت حتى الآن، بدءا بالاستقرار الامني بعد محاربة الارهابيين وطردهم من الاراضي اللبنانية، مرورا بانخفاض عمليات السطو على المصارف وخطف المواطنين، وانعدام الانفجارات بعد تمكن الجيش والقوى الامنية من تفكيك الخلايا الارهابية النائمة”.

ونوه الرئيس عون “بالانجازات التي تحققت في تلزيم عمليات استكشاف النفط واعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والامنية والقضائية بالاضافة الى السلك الديبلوماسي، وصولا الى انجاز قانون الانتخابات التي جرت الانتخابات الاخيرة بموجبه”.

وقال الرئيس عون “ما سنعمل عليه بدءا من اليوم سيكون استكمالا لما تحقق على صعد إحياء الوضعين الاقتصادي والمالي ومعالجة أزمة النزوح وتداعياتها، بالاضافة الى مكافحة الفساد الذي يشكل مرض العصر”، لافتا الى ان “هذا الامر بدأ بالفعل من خلال احالة عدد من الحالات الى القضاء وسنبدأ به بالمؤسسات قبل الاشخاص”، مشددا على “عزمه وسعيه الدائمين للمحافظة على الشباب اللبناني في ارضه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام