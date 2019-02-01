وحدة الهندسة اليمنية تكشف حصيلة عملياتها خلال الشهر الماضي

كشفت وحدة الهندسة التابعة لقوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن اليوم الجمعة حصيلة عملياتها العسكرية خلال شهر يناير المنصرم.

وأفاد مصدر في وحدة الهندسة لـ”المسيرة نت” أن الوحدة نفذت 148 عملية هندسية استهدفت الغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات خلال شهر يناير المنصرم.

وذكر أن الوحدة تمكنت من تدمير وإعطاب 58 آلية ومدرعة و3 تحصينات للغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات خلال الشهر المنصرم.

وأكد المصدر مصرع وإصابة العشرات من الغزاة والمرتزقة إثر استهداف 87 تجمعاً لهم في مختلف الجبهات خلال الشهر الفائت.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع كشف مطلع العام الجاري أن وحدة الهندسة نجحت في تنفيذ 1320عملية، دمر خلالها 1618 آلية ومدرعة معظمها كانت تحمل مرتزقة خلال العام 2018.

المصدر: المسيرة نت