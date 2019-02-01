حسين هنأ بتشكيل الحكومة: الإنجاز كان من الممكن أن يتم بأقل وقت

هنأ رئيس “الحركة الشعبية” في لبنان النائب مصطفى علي حسين بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال حسين في حديث له الجمعة “هذا الإنجاز الذي كان من الممكن أن يتم بأقل وقت لو أن المسؤولين تخلوا عن أنانيتهم لصالح الوطن والمواطن”.

وتمنى حسين أن “يكون عمل هذه الحكومة مثمر فعال ومنتج”، وتابع “لكن لا يسعنا أيضا إلا أن ندين هذا الإقصاء الذي أصابنا كطائفة إسلامية علوية إذ نعتبر أن أي حكومة لا يتمثل بها هذا الطيف ليست بحكومة وحدة وطنية”.

وأسفه حسين “لتغييب عكار عن التمثيل الوزاري في الحكومة”، ولفت الى انه “من المعيب ان محافظة بحجم عكار يوجد فيها سبع نواب ان تكون خارج الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام