الشيخ نعيم قاسم: هناك بعض العناوين يجب ان تعمل عليها الحكومة بكل جد ونشاط

اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحكومة اللبنانية انجزت اليوم، وباتت مسؤولة عن قضايا الناس، لكن علينا أن لا نرجع إلى الماضي ولنبدأ من الآن.

واشار الشيخ قاسم خلال اللقاء السياسية في منطقة عين الدلبة الى ان “تركيبة لبنان لا تتحمل إلاَّ حكومة وحدة وطنية، وحزب الله دافع عن هذا الخيار”، معتبراً انه عندما تكون هناك حكومة وحدة وطنية يعني هناك “آراء متفاوتة ومتباينة تحتاج إلى جهد كبير من أجل إيجاد الألفة بينها”، داعياً الحكومة الى “العمل على بعض العناوين بكل جد ونشاط”.

وتابع “العنوان الأول هو العنوان الاقتصادي، والعنوان الثاني هو العنوان الاجتماعي ومصالح الناس، والعنوان الثالث هو مكافحة الفساد من خلال بعض القوانين ومن خلال التلزيم بناءًا على المناقصات، والعنوان الرابع هو التوظيف وفق المباراة، وليس عشوائيًا وفق المحسوبيات، ليكن صاحب الكفاءة هو الذي ينجح في أي موقع من المواقع، والأمر الخامس أن تكون المشاريع مشاريع عادلة توزع على المناطق المختلفة لا تخصص منطقة دون أخرى وهذا ما يؤثر في عجلة الاقتصاد”، مؤكداً ان هذه الإدارة ليست سهلة، ولكننا سنعمل من أجل أن ننجح بقدر إمكاناتنا.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله