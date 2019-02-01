#بيسكوف: #بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في #فنزويلا وتم التأكيد على ضرورة ايجاد حل دون تدخل خارجي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2019 - 14:12

#بيسكوف: #بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في #فنزويلا وتم التأكيد على ضرورة ايجاد حل دون تدخل خارجي

منذ 18 mins 1 February، 2019
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