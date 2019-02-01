السفير الروسي لدى إيران: إدلب قد تكون أحد مواضيع القمة الروسية التركية الإيرانية

أعلن السفير الروسي لدى إيران ليفان دجاغريان الجمعة، أن “العملية العسكرية في إدلب، قد تكون أحد مواضيع القمة الروسية التركية الإيرانية، في شباط / فبراير”. وقال السفير، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، ” بشكل عام سيكون الوضع في سوريا وحولها محط الاهتمام، كما يمكن لإدلب أن تصبح إحدى القضايا المدرجة على جدول الأعمال”.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو أن لقاء الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية في 14 شباط/فبراير المقبل. هذا وتؤكد دمشق على أن أولوية القيادة السورية هي تحرير محافظة إدلب من التنظيمات الإرهابية.

كما أعلن السفير الروسي في طهران عن إمكانية لقاء رئيسي روسيا وإيران، فلاديمير بوتين وحسن روحاني، على هامش قمة “روسيا -إيران – تركيا”، مشيراً إلى أنه “يرجح لأن يكون موضوع اللقاء الرئيسي هو تنفيذ المشاريع الاقتصادية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية