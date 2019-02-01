الخارجية النمساوية: آلية الدفع المالي مع إيران عنصر هام لإبقاء خطة العمل الشاملة المشتركة

أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل الجمعة، أن آلية تسوية الحسابات المالية مع إيران “انستيكس” التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، “تعد عنصراً هاماً في الجهود الشاملة للحفاظ على الاتفاق نووي”. وكتبت كنايسل، على حسابها في تويتر، “إنشاء “انستيكس” خطوة هامة في تعزيز التجارة المشروعة بين الاتحاد الأوروبي وإيران. هذا عنصر مهم في جهودنا المشتركة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. خطة العمل الشاملة المشتركة يجب ضمانها، ويجب احترام الاتفاقيات الدولية “.

يُذكر أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعلنوا في وقت سابق، عن إنشاء آلية مشتركة لتسوية الحسابات المالية مع إيران. ويذكر أنه “في البداية ، ستتركز الآلية على القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للشعب الإيراني، بما في ذلك والمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية”. وشدد بيان مجموعة “إي3” (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) على “عزمها توسيع الآلية بحيث تشمل كذلك دولاً أوروبية أخرى معنية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية