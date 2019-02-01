الشيخ دعموش: أنظار اللبنانيين تتجه بعد ولادة الحكومة الى ما ستقدمه لهم

لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة الى أن أنظار اللبنانيين تتجه بعد ولادة الحكومة الى ما ستقدمه لهم، فهل ستكون على قدر آمالهم وتطلعاتهم بعدما انتظروا طويلا انجاز هذا الاستحقاق الوطني ام انها ستكون كالحكومات السابقة التي لم تستطع معالجة الأزمات الحياتية التي يعاني منها اللبنانيون .

وقال ان حزب الله لديه ثوابت لن يتخلى عنها في البيان الوزاري، ونأمل أن لا يضيع احد وقتا في نقاش ما اصبح من الثوابت، فالحكومة ينتظرها عمل كثير ولا مجال لتضييع المزيد من الوقت، ولذلك المطلوب انجاز البيان الوزاري سريعا والتوجه نحو العمل ، كما ان المطلوب من الحكومة أن تبذل جهودا مضاعفة فتعمل بفاعلية أكبر وبمسؤولية وجدية للتعويض عن الفترة الماضية وتحقيق انجازات على الصعد المختلفة،من أجل اعادة كسب ثقة اللبنانيين.

وشدد على ان حزب الله سيتعاطى بمسؤولية وطنية وبمنتهى الجدية في كل الملفات الاساسية وستكون أولويته في الحكومة الجديدة إصلاح الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد والهدر ومعالجة المشكلات الحياتية للمواطنيين كحل مشكلة الكهرباء والمياه والنفايات ودعم القطاعات الاقتصاديّة المنتجة لا سيما قطاعاتالزراعة والصناعة،اضافة الى العديد من الملفّات السياسيّة والأساسيّة الأخرى سواء المرتبطة بالنازحين او باستخراج النفط والغاز او بالعلاقة مع سوريا او بالتصدي لصفقة القرن وللعقوبات الأميركية على لبنان.

وأمل الشيخ دعموش من كل الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة ان تكون لديها نفس الاولويات وان تتعاطى بمسؤولية وطنية ليتعاون الجميع على انقاذ البلد وتحقيق آمال الناس لانه اذا لم تتمكن الحكومة من انطلاقة قوية وايجابية في الملفات الاساسية فقد نشهد وضعاً أكثر سوءاً من الوضع الذي نحن فيه.

المصدر: موقع المنار