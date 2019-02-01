الفرزلي: الرابح من تشكيل الحكومة لبنان والشعب

شدد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في حديث اذاعي على “حاجة لبنان الى قلب واحد للعمل”، معتبرا “أن الرابح من تشكيل الحكومة هو لبنان والشعب اللبناني”.

وقال ” لا شك أن الاستهدافات التي عانت منها الساحة الداخلية في الاشهر الماضية قد فشلت، اذ اننا حققنا الاهداف السياسية من خلال التشكيل”.

وأمل الفرزلي ان “تؤدي الحكومة الجديدة الغاية المرجوة في تحقيق النجاحات المطلوبة”، مؤكدا “ان مسائل أساسية لن يساوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذهاب قدما فيها، وذلك اعتبارا من الجلسة الأولى لمجلس الوزراء”.

ورأى أن “البيان الوزاري السابق يصلح لأن يكون من حيث النقاط التي ستشكل نقطة خلاف بين بعض الافرقاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام