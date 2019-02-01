الوزير جميل جبق: هدفنا تأمين الاستشفاء وتحسين المستشفيات الحكومية وتوفير الدواء للأمراض المستعصية

أوضح وزير الصحة جميل جبق في حديث اذاعي أنه غير حزبي وهو طبيب ويعمل في الشأن العام، محددا أهدافه الأولى التي سيعمل عليها في الوزارة “بتأمين الاستشفاء لكل المواطنين من دون استثناء وتحسين أوضاع المستشفيات الحكومية وتوفير الدواء للأمراض المستعصية”.

ولفت الى أن سلفه نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني “قد قام بالمهمة المطلوبة منه في الوزارة”، وقال “نحن سنكمل هذه المهمة بعيدا عن أي كيدية مع أحد، فالوزير عليه واجب العمل لصالح الشعب ككل”.

وعن الكلام حول وجود فيتو أميركي على تولي ممثل لـ”حزب الله” وزارة الصحة قال “حزب الله هو شريحة من الشعب اللبناني وكل المساعدات التي ستصل الى لبنان سواء الى وزارة الصحة او غيرها، تصل حكما الى كل الشعب اللبناني بما في ذلك الشريحة التي تضع عليها الولايات المتحدة الفيتو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام