عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى وطنهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الجمعة، عن عودة أكثر من ألف لاجئ إلى وطنهم خلال الـ24 ساعة الماضية. وجاء في نشرة المركز اليومية: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، عاد 1026 لاجئاً من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك، وعاد من لبنان 438 شخصا عبر معبري “جديدة يابوس” و “تلكلخ”، (من بينهم 132 امرأة و223 طفلا)، وعاد 588 لاجئ من الأردن عبر معبر “نصيب”، من بينهم (176 امرأة و300 طفل).

من جانب آخر، أفاد المركز بأن 301 نازح عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وبالإضافة إلى ذلك قام صندوق أحمد قديروف، بتقديم مساعدات خيرية مستهدفة في حلب ، حيث تم توزيع 15 سلة غذائية، بوزن إجمالي بلغ 225 كيلوغراماً لعائلات جنود الجيش العربي السوري الذين قتلوا في الحرب. وخلال الـــ 24 ساعة الماضية تلقى 33 شخصاً من سكان الصالحية في محافظة دير الزور، الرعاية الطبية، بما فيهم 20 طفلاً.

وذكر المركز أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري، قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة تنفيذ عملية تطهير 15.3 هكتار من الأراضي من الألغام، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار، بما في ذلك وعبوة ناسفة يدوية الصنع .

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية