روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 18 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظتي، إدلب (3) وحماه (3)، في حين رصد الجانب التركي 18 خرقا في محافظات، حلب (4) وحماه (11) واللاذقية (2) وإدلب (1). وخلال الـ 24 ساعة الماضية، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.17 طن، إلى مدينة سقيلبية بريف حماه.

وبشكل عام تم تنفيذ 2053 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3240.7 طن. وخلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية