الخارجية الايرانية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رحب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، موجهاً التهنئة للحكومة والشعب اللبناني بهذه المناسبة. وقال قاسمي، في تصريح له، إن الحكومة الجديدة في لبنان “جاءت كحصيلة للتناغم والتفاهم بين جميع الطوائف والمكونات اللبنانية”. واضاف أن “النجاح الراهن لا يقتصر على تشكيل الحكومة بل إن هذه الخطوة مؤشر لإرادة شعب وقادته لرسم مستقبلهم في اطار الاستقلال، مترافقا مع الوحدة والتوافق والتناغم، بعيداً عن أي املاءات وضغوط خارجية”.

واكد المتحدث باسم الخارجية استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لأمن واستقرار لبنان، معرباً عن امله أن يؤدي تشكيل الحكومة اللبنانية لبدء مرحلة جديدة في لبنان وتعزيز التقارب بين جميع تياراته السياسية وتوفير الأرضية لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار في هذا البلد.

المصدر: وكالة أنباء فارس