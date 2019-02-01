أميركا تحاصر شركة هواوي من أوروبا

قال جوردون سوندلاند السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة تريد من عملاء هواوي أن يتوقفوا عن شراء منتجاتها وأن يتحولوا إلى شراء المنتجات الغربية، مضيفا أن هناك أدلة على انتهاكات أمنية من جانب شركة الاتصالات الصينية العملاقة.

وأبلغ سوندلاند رويترز في بروكسل “الولايات المتحدة داعمة جدا لتثبيط شراء أي منتجات رقمية صينية من المحتمل أن يكون لها تأثيرات محتملة على الأمن القومي، وإبعاد الناس عن هواوي والتحول إلى المنتجات الغربية هو النتيجة المرجوة لنا”.

وردا على سؤال عن المشكلات الأمنية المتعلقة بمنتجات هواوي،قال سوندلاند “هناك أدلة كثيرة، معظمها غير معلن”.

المصدر: سكاي نيوز