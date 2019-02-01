قوى الامن: ضبط مواد غذائية ومشروبات فاسدة داخل مستودع في زحلة

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “في إطار متابعتها لملف الأمن الغذائي، كلفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي دورياتها لتكثيف الاستقصاءات والتحريات عن المستودعات والأماكن التي يتم فيها تخزين وتوضيب المواد الغذائية والمشروبات الروحية الفاسدة، أو التي تضر بصحة المواطنين على مختلف الاراضي اللبنانية.

بتاريخ 30/1/2019 توافرت معلومات لدى الشعبة حول وجود مستودع في محلة المدينة الصناعية – زحلة، يستخدم لتوضيب زجاجات مشروبات روحية مقلدة ووضع ملصقات عليها لتبدو أصلية.

على الأثر نفذت قوة من شعبة المعلومات عملية دهم للمستودع المذكور، وضبطت بداخله 12 كيسا يحتوي كل منها على 6 زجاجات و7 صناديق كرتونية مدون عليها نوع المشروبات، وتستخدم للتوضيب، إضافة الى ضبط كمية من الزجاجات الفارغة، التي يعاد تعبئتها وكمية من اللاصقات التي تلصق على الزجاجات المذكورة من أجل ختمها لتبدو من النوعية الأصلية.

كما تم توقيف حارس المستودع (الناطور): ح. ح (مواليد عام 1997 سوري). بالتحقيق معه، اعترف انه يعمل في المستودع المذكور لصالح المدعوة:ر .د (سورية الجنسية) والتي تقوم بتهريب المشروبات الروحية المغشوشة من سوريا عبر معبر المصنع لتتم عملية توضيبها ووضع الملصقات عليها في داخل المستودع، تمهيدا لبيعها في الأسواق اللبنانية على أنها أصلية ومصدرها الشركة المنتجة.

أوقف ح.ح المذكور وتم تسليم البضاعة المضبوطة إلى المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام