بكين تعد بزيادة وارداتها من السلع الأميركية

وافقت الصين خلال محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، على زيادة وارداتها من السلع الأميركية وتعزيز التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية، بحسب ما ذكرت الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين “يعلقان أهمية كبيرة على مسائل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، وقد اتفقا على تعزيز التعاون”.

كما وافقت بكين أيضا في محادثات الأربعاء والخميس على زيادة الواردات من “المنتجات الزراعية الأميركية ومنتجات الطاقة والسلع الصناعية”، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية