أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 01-02-2019

النهار

أخيراً حكومة التوازنات الملتبسة والحريري يستنفرها

جعجع يسهِّل اللحظة الأخيرة وجنبلاط يُعلن “بدء المعركة”

الاخبار

أُبلغ جعجع أن الحكومة ستشكّل مساء الخميس… بمن حضر

حكومة «موديز» و«سيدر»

اللواء

ولادة قيصرية لحكومة وقف الإنهيار.. إنتعاش سوق السندات

17 وزيراً جديداً بينهم أربع سيدات.. والتمثيل المسيحي يذوب في التيار العوني و«القوات اللبنانية»

الديار

حكومة العهد الاولى تعطي أملاً للبنانيين والعبرة بالنتائج

تصريح الحريري بيان وزاري ممتاز ورؤية شاملة للمستقبل

الجمهورية

حكومة تقاسم المصالح

..وأخيراً ولدت “حكومة العمل”.. وقلق أميركي من توزير “الحزب”

البناء

… وأخيراً ولدت الحكومة… عقدة التشاوري حلّت بمراد… وعقدة الحقائب بالثقافة

40 شهراً بتحدّيات كبيرة أولها العلاقة بسورية… والمحاصصة الطائفية تهدّد الآمال

أهم الأمور إقرار الإصلاحات وقوانين الشفافية وضرب الفساد وهدر الأموال

المصدر: صحف