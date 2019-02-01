وقفة تضامنية في دمشق دعما للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

نظمت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية وفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم وقفة تضامنية لدعم الأسرى الفلسطينيين والسوريين فى سجون الاحتلال الصهيوني والتأكيد على الوقوف إلى جانب سوريا فى حربها ضد الإرهاب وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى دمشق.

وندد المشاركون فى الوقفة بجرائم العدو الإسرائيلي بحق الأسرى وممارساته الوحشية ضدهم والعقوبات الجماعية والفردية والعزل الانفرادي وحرمانهم من حقوقهم التى تحفظها القوانين الدولية ما يهدد حياتهم ويدفعهم لتنفيذ الاضرابات المفتوحة، مطالبين منظمة الصليب الأحمر الدولي بممارسة مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية فى حماية الأسرى.

وفي كلمة له بين مدير عام مؤسسة القدس الدولية خلف المفتاح أن القضية الفلسطينية قضية حق وعدالة وأن سوريا متمسكة بهذه القضية وكان هذا سببا رئيسيا للتآمر عليها، مؤكدا أن انتصار سوريا اليوم على الإرهاب والقوى الداعمة له يخلق ظروفا مواتية للانتصار على المستوى العربي ويسهم في هزيمة المشروع الذي يستهدف المنطقة ككل.

من جهته، أكد صابر فلحوط الرئيس الفخري لاتحاد الصحفيين وممثل اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني تضامن الشعب السوري ودعمه لقضية الأسرى الفلسطينيين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن المقاومة والاستمرار في الانتفاضة الشعبية الفلسطينية يمثل السبيل الوحيد لتحرير الأسرى وكامل الاراضي العربية المحتلة.

وفي تصريح للصحفيين، نوه سفير فلسطين فى سوريا محمود الخالدي بإرادة الأسرى في المعتقلات وصمودهم فى وجه الإرهاب الذي يتعرضون له محولين المعتقلات إلى جبهات مواجهة ومقاومة مع العدو الإسرائيلي.

شارك فى الوقفة التضامنية أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد ورئيس لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي على اليونس ورئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعى عبدالله منيني وممثلون عن الهيئات والأحزاب والفعاليات السورية والفلسطينية.

المصدر: سانا