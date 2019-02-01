صالحي: قادرون على الانتاج المكثف لاجهزة الطرد المركزي

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بأن ايران قادرة على الانتاج المكثف لاجهزة الطرد المركزي، وذلك خلال تصريح صحفي له، مساء أمس الأربعاء، استعرض خلاله احدث منجزات الطاقة النووية الايرانية.

وحول نقل شحنة من الكعكة الصفراء بزنة 30 طنا من مصنع اردكان في محافظة يزد الى مصنع “يو سي اف” في اصفهان قال صالحي، سنقوم بانشاء عدة مصانع مماثلة (لمصنع اردكان) في عدة اماكن من محافظة يزد.

واضاف، ان المادة الخام لليورانيوم تعتبر مادة استراتيجية في الصناعة النووية ولا يمكن شراء اليورانيوم من الأسواق الدولية بسهولة ولو ارادت دولة ما امتلاك الصناعة النووية فعليها امتلاك اليورانيوم والكعكة الصفراء أولاً.

وتابع صالحي، أن محطة بوشهر تستهلك في الوقت الحاضر 270 طنا من اليورانيوم الطبيعي وان اجمالي اليورانيوم الموجود لدينا يبلغ نحو الف طن لثلاثة اعوام.

ونوه صالحي الى انه تم استخراج 100 طن من اليورانيوم خلال فترة 10 اعوام من منجم “كجين” في بندرعباس جنوب البلاد وقال، ان هذا المنجم الذي اغلق كان على المستوى التجريبي والتكنولوجيا المستخدمة فيه كانت قديمة.

المصدر: وكالات