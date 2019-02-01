الجيش السوري يوجه ضربات مدفعية وصاروخية على محاور تسلل الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي

وجهت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي ضربات مكثفة على تحركات ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ونفذت وحدات الجيش ضربات مدفعية على تحركات لمجموعات ارهابية تسللت من اطراف بلدة قلعة المضيق بريف السقيلبية الشمالي باتجاه النقاط العسكرية.

وأفشلت الضربات المركزة محاولة الإرهابيين وكبدتهم خسائر بالأفراد ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي ريف منطقة محردة الشمالي، اعتدت مجموعات إرهابية بالأسلحة الرشاشة من محور بلدة الجيسات على النقاط العسكرية ما استدعى من وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة الرد برمايات نارية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير مواقع محصنة لهم.

ونفذت وحدات من الجيش ضربات مركزة على أوكار المجموعات الإرهابية التابعة لما يسمى “كتائب العزة” على أطراف قرية الأربعين بريف محردة الشمالي ردا على محاولاتها التسلل باتجاه المناطق المحررة وقضت على العديد من إرهابييها .

وفي ريف إدلب الجنوبي، دمرت وحدات من الجيش دمرت مقرات قيادة لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على أطراف بلدة الهبيط وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم .

وردت وحدات من الجيش أمس بضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية واعتداءاتهم على النقاط العسكرية المتمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

المصدر: سانا