عراقجي: القناة المالیة خطوة اولى نحو تنفیذ التعهدات الاوروبیة

قال مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي ان تسجیل قناة الاتصالات المالیة شكّل اولى الخطوات ضمن مجموعة الوعود التي تعهد بها الاوروبیون تجاه ایران؛ ونحن نتطلع الى تنفیذها بشكل تام ومن دون نقص.

عراقجي الذي یقوم حالیا بزیارة الى بلغاریا، اكد في تصریح للتلفزیون الایراني حول تسجیل قناة الاتصالات المالیة بین ایران والاتحاد الاوروبي، انها آلیة مالیة خاصة حاول الاوروبیون انجازها منذ عدة اشهر.

واوضح ان هذه الالیة تتضمن عملیات الاستلام والتسدید وبما یشمل الصادرات والاستیراد بین ایران واوروبا؛ على ان یتم انجاز جمیع التبادلات التجاریة بین الجانبین عبر هذه الآلیة.

واضاف مساعد وزیر الخارجیة “تقرر ایضا تشكیل آلیة مماثلة لهذا الغرض في ایران لیتم من خلالها انجاز التبادل التجاري القائم على عملة الریال مع الاطراف الایرانیة”.

واردف القول “في الواقع، سیتم تشكیل منظومة تتیح للشركات الراغبة في اقامة التعاون التجاري مع ایران، امكانیة التحویلات المالیة في اطار هذه الالیة”.

واشار عراقجي الى ان الحدیث حول التفاصیل الدقیقة بشأن طبیعة اجراءات هذه الالیة، یعود الى الاجتماعات التي ستعقد بحضور الخبراء الایرانیین والاوروبیین لاحقا؛ كما ینبغي على البنك المركزي الایراني ان یدخل في مباحثات مع المسؤولین على هذه الالیة من اجل تحدید التفاصیل خاصة باسلوب العمل بها.

المصدر: وكالات