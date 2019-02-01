الهلال الأحمر السوري يوزع مساعدات على 24 بلدة بريف درعا

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا قافلة مساعدات غذائية على أهالي 24 بلدة وقرية في ريفي درعا الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، ذلك في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في هذه المناطق.

وذكر رئيس فرع الهلال بدرعا أحمد المسالمة في تصريح صحفي أنه بدأ اليوم توزيع 7950 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين مقدمة من برنامج الغذاء العالمي إلى الأهالي في منطقة اللجاة بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا وبلدة غباغب ومساكنها في الريف الشمالي الغربي.

ولفت المسالمة إلى أنه سيتم توزيع 4000 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين على أهالي 23 بلدة في اللجاة و3950 إلى بلدة غباغب ومساكن غباغب.

وكان فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا وزع أمس الاول 7740 سلة غذائية ومثلها من الطحين على الأهالي في 8 بلدات بريف درعا الغربي.

وتحرص الحكومة السورية على إيصال المساعدات إلى المواطنين في مختلف المناطق إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات لضمان وصول المساعدات التي يقوم الهلال الأحمر بالإشراف على إيصالها لجميع المتضررين من الحرب الإرهابية على سوريا وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

المصدر: سانا