لاريجاني: الاعداء يهابون اقتدار ايران

اعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان المحافل الدولية تتناول قضايا حقوق الانسان في تصريحاتها فحسب ولاتحرك ساكنا امام ما يجري في اليمن من استهداف للمساجد والمدارس، لافتا الى ان المحافل الدولية ذات نزعة تسلطية ولا تسمح للدول المستقل بان تهنأ بالاستقرار الا اذا عجزت عن مواجهة هذه الدول.

واشار لاريجاني امام ملتقى احياء ذكرى شهداء مدينة ميانة في محافظة اذربيجان الشرقية الخميس الى ان الظالمين على الصعيد الدولي لايتوانون عن اتخاذ اي اجراء ضد الشعب الايراني ولكن عجزهم عن محاربتنا يدفعهم الى تجنب خوض حرب ضدنا. وقال انهم لجأوا الى حربة الحرب الاقصادية لضعفنا على الصعيد الاقتصادي .

واوضح لاريجاني بان ايران اضطرت بسبب التهديدات الى العمل في حقل التكنلوجيا الدفاعية وباتت اليوم تمتلك القدرة اللازمة في هذا المجال وقال ان اعداءنا يهابون اقتدارنا .

واكد ان الامام الخميني قدس سره كان يؤكد على الاستقلال الاقتصادي وقال انه لو اردنا التغلب على المشاكل الاقتصادية فبامكاننا ذلك ولكن ذلك يستلزم بذل الجهود لافتا الى وجود هذه الطاقة على مختلف الصعد بالبلاد.

المصدر: وكالات