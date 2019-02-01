“قسد” توقف داعشيا ألمانيا فر من التنظيم مع زوجتيه

أوقفت “قوات سوريا الديمقراطية” المدعو مارتن ليمكي الألماني الجنسية المنتمي لتنظيم “داعش”، بعد أن فر مع زوجتيه من آخر جيب خاضع للتنظيم شرقي سوريا.

وضبطت “قسد” ليمكي وزوجتيه في منطقة لاستقبال النازحين قرب بلدة الباغور الواقعة في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، الخميس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن ليونورا البالغة من العمر 19 عاما، الزوجة الثالثة للداعشي الهارب قولها: “أتينا إلى هنا سوية، سلمنا أنفسنا سوية”.

وقالت زوجته الثانية وتدعى سابينا وتبلغ من العمر 34 عاما: “زوجي هنا، خرج معي من تنظيم داعش”.

ولم يتمكن ممثلون عن الوكالة من رؤية ليمكي، بسبب خضوعه للتحقيق من قبل قوات “قسد”.

وقالت المرأتان إن زوجهما لم يكن مقاتلا في صفوف “داعش”، بل كان يعمل تقنيا في تصليح الأجهزة الإلكترونية، وأضافت سابينا أنه كان مريضا وبالتالي لم يكن قادرا على القتال. وأعربتا عن رغبتهما في العودة إلى ألمانيا.

وأوردت تقارير إعلامية ألمانية أن ليمكي دخل سوريا في نوفمبر 2014، وكان عنصرا في فيما يسمى بديوان “الحسبة”، أي الشرطة التابعة للتنظيم، قبل أن ينضم إلى فريق الأمنيين، مرجحة أن يكون الألماني الذي اعتلى منصبا كبيرا في التنظيم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية