الجيش الليبي يعلن السيطرة على منطقة غدوة جنوبي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2019 - 04:55

الجيش الليبي يعلن السيطرة على منطقة غدوة جنوبي البلاد

منذ 42 mins 1 February، 2019
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عربي وإقليمي - ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، الخميس، سيطرته على منطقة غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها جنوبي ليبيا.

واعلنت قوات الجيش عن تقدمها إلى ما يعرف ببوابة الـ17 الواقعة إلى الجنوب من سبها، والتي كانت تتمركز فيها عناصر من المعارضة التشادية.

وأشار الجيش إلى أن تشكيلات المسلحين لاذت بالفرار دون مواجهات تذكر، مؤكدا ترحيب الأهالي بقوات الجيش.

وسبق لقوات الجيش الليبي أن بسطت سيطرتها على مدينة سبها جنوب البلاد ضمن عملية تحرير الجنوب، التي أطلقها الجيش في الـ 17 من يناير الجاري.

المصدر: روسيا اليوم

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