محققة أممية: لم نحصل على كل المعلومات التي طلبناها حول مقتل خاشقجي

أعلنت أغنيس كالامارد رئيسة الفريق الأممي الذي يحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أنها لم تحصل على كل المعلومات من السلطات التركية التي طلبتها.

وقالت كالامارد للصحفيين في إسطنبول، الخميس: “كانت لدينا اجتماعات جيدة هنا، لكننا نشعر بخيبة الأمل بعض الشيء لأننا لم نتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي طلبناها، والمتعلقة بالتحقيق”.

وأضافت: “لكننا لا نزال نأمل بأن السلطات ستفي بوعودها وتقدم لنا بعض المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته الشرطة”، مؤكدة أنها تأمل في إجراء تحقيق كامل وناجح.

وكانت كالامارد قد وصلت إلى تركيا يوم الاثنين الماضي، والتقت في إسطنبول وأنقرة مسؤولين في الأجهزة الحكومية والاستخبارات التركية والمدعي العام في إسطنبول.

وتعتزم كالامارد نشر تقريرها عن مقتل الصحفي السعودي في مايو المقبل.

المصدر: وكالة رويترز