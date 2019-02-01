ترامب يؤكد أن المفاوضات التجارية مع الصين “تجري في شكل جيد”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس ان المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين “تجري في شكل جيد” مع دخولها يومها الثاني، وقال إن الصين ترغب في التوصل الى اتفاق.

وفي سلسلة تغريدات صباحية، قال ترامب أن الاتفاق النهائي لن يترك “اي شيء” بدون حل، إلا أنه لن يتم التوصل الى اتفاق إلا بعد لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ “في المستقبل القريب”.

وكتب ترامب “اللقاءات تجري في شكل جيد وبإرادة طيبة (…) من الجانبين”. وأضاف “الصين لا تريد زيادة الرسوم الجمركية ويشعر الصينيون بأن وضعهم سيكون أفضل إذا توصلوا إلى اتفاق. وهم مصيبون”.

وأضاف أنه “لن يبرم إي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي (جينبينغ) في المستقبل القريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة”.

وبعدما ذكر أن الرسوم الجمركية على مئتي مليار دولار من الواردات من الصين يفترض أن تزيد بنسبة 25 بالمئة في الأول من آذار/مارس، قال إن “الجميع يعملون بجد” لإنجاز الاتفاق “بحلول هذا الموعد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية