واشنطن تخفف تجميد المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية قبل أسابيع من قمة بين ترامب وكيم

قال دبلوماسيون ومنظمات إغاثة إن الولايات المتحدة تتحرك بسرعة لرفع التجميد في الامم المتحدة عن المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية قبل أسابيع من عقد قمة ثانية بين الرئيسي الأميركي والكوري الشمالي دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

بناء على طلب واشنطن، علقت طلبات العديد من منظمات الإغاثة لإعفائها من العقوبات الصارمة التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لدى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وقد مضى على بعضها عام كامل.

لكن في تحول جديد، سمحت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية للجنة الخاصة بإعطاء الضوء الأخضر لثمانية طلبات لإيصال مواد مثل مضخات تعمل بالطاقة الشمسية، وقطع سباكة، وعلب حليب، وإطارات جرارات، ومنصات للقفز (ترامبولين) للأطفال.

وقال دبلوماسيون ومنظمات إغاثية إن هذه الموافقات يمكن أن تزيد بشكل كبير من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى كوريا الشمالية حيث تقدر الأمم المتحدة أن 10.5 مليون شخص أو 41% من السكان يعانون من نقص التغذية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية