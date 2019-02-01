واشنطن تبدي “خيبة أملها” من الدعم التركي لمادورو

اعلن مسؤول أميركي كبير الخميس أن الولايات المتحدة “خاب املها” من الدعم التركي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تطالب واشنطن والمعارضة برحيله.

وقال المسؤول لمجموعة من الصحافيين رافضا كشف هويته “نعتقد أن غوايدو (رئيس البرلمان الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا) هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية والتي اعترفنا بها، ولكن هذا ليس رأي الحكومة التركية وقد خاب املنا من ذلك”.

وأضاف “تحدثنا الى الاتراك كما تحدثنا الى حكومات عدة في العالم لنشاركها رأينا نطلب منها أن تنضم الينا عبر الاعتراف بعدم شرعية نظام مادورو، لكن (الاتراك) لم يكن ردهم ايجابيا حتى الان”.

وأكد ايضا أن واشنطن ترصد التبادل التجاري بين أنقرة وكراكاس، وخصوصا تصدير الذهب من فنزويلا الى تركيا، لتحديد ما اذا كان الاتراك ينتهكون العقوبات الاميركية التي فرضت على كراكاس.

وقال أيضا “نرصد طبيعة الانشطة التجارية التركية الفنزويلية. واذا تبين لنا ان هناك انتهاكا لعقوباتنا فسنتحرك بالتأكيد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية