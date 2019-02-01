واشنطن تدعو الاوروبيين الى الاعتراف بغوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا

دعت الولايات المتحدة الخميس الدول الاوروبية الى الاحتذاء بها والاعتراف بخوان غوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الاميركي للاميركيتين “نرحب بالقرار الذي تبناه البرلمان الاوروبي واعترف فيه بخوان غوايدو رئيسا بالوكالة”، مذكرة بان “اكثر من عشرين بلدا” قامت بهذه الخطوة.

واضافت خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع الصحافة الاوروبية والاميركية “نحض بوضوح كل الحكومات في اوروبا على دعم شعب فنزويلا والحكومة الانتقالية عبر الاعتراف بغوايدو رئيسا بالوكالة”.

واعترفت واشنطن بغوايدو ما أن اعلن نفسه في 23 كانون الثاني/يناير رئيسا بالوكالة في مواجهة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

واعترف البرلمان الاوروبي بغوايدو الخميس، داعيا كل دول الاتحاد الاوروبي الى القيام بالمثل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية