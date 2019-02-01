ترامب سيعلن تفاصيل قمته مع كيم الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الأسبوع المقبل، وأنه تم تحديد الموعد والمكان.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض “سنعلن ذلك قريبا جدا، سنعلنه في وقت مبكر من الأسبوع القادم وهم راغبون تماما في عقد اللقاء”. وأضاف “أعتقد أن معظمكم يعرف المكان، لا اعتقد انه سر كبير”، متحدثا عن “تقدم هائل” مع بيونغ يانغ.

وعقد ترامب أول قمة تاريخية مع كيم في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي لمحاولة إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن السلاح النووي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية