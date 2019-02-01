الأمن الجزائري يقتل صيادا تونسيا دخل المياه الإقليمية الجزائرية

أعلنت السلطات التونسية الخميس أن صيادا تونسيا قتل برصاص الأمن الجزائري بينما كان موجودا في المياه الاقليمية الجزائرية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي “قتل اليوم صياد تونسي برصاص الأمن الجزائري بينما كان يمارس الصيد داخل المياه الاقليمية الجزائرية”.

وأوضح الجبابلي أنه وفقا للمعطيات الأولية. كان الصياد (33 عاما) على قارب مصحوبا بشخصين و”قد تلقوا تنبيها من الأمن الجزائري قبل اطلاق النار”.

وقع الحادث بالقرب من منطقة طبرقة الساحلية (شمال غرب) وقرابة الساعة 10.30 صباحا (09.30 ت غ) وقضى الصياد بينما كان في سيارة اسعاف متجهة نحو احد المستشفيات بمحافظة جندوبة (غرب)، وفق المصدر نفسه.

ولم تسجل في السنوات الأخيرة في تونس حوادث مشابهة، وعادة ما يوقف خفر السواحل صيادين في السواحل الجنوبية التونسية ويرحلون تبعا لبلدانهم بعد ان يتم التحقيق معهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية