موغريني: تشكيل الحكومة في لبنان خطوة ايجابية وسنستمر بدعمه

رحبت “الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية” نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. واعتبرت “انها خطوة إيجابية بالغة الأهمية بالنسبة إلى استقرار لبنان”.

وقالت موغيريني في بيان لها الخميس “يتوقع الشعب اللبناني والأسرة الدولية الكثير من الحكومة الجديدة التي سيتوقف نجاحها على قدرتها على معالجة التحديات التي تواجه البلاد، لا سيما من خلال تبني الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية”.

واضافت موغيريني “يستمر الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان، وقد أثبت أخيرا دعمه السياسي والمالي القوي من خلال ما تعهد به في المؤتمرات الدولية الثلاثة الخاصة بلبنان التي عقدت في عام 2018 في روما وباريس وبروكسل”، وتابعت “سنواصل العمل عن قرب مع الحكومة الجديدة ونضمن التنسيق الوثيق لتنفيذ الالتزامات المتبادلة في المجالات الأساسية للأمن والتعافي الاقتصادي ومعالجة الآثار الناجمة عن النزاع السوري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام