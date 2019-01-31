الاتحاد الاوروبي: سنشكل مجموعة اتصال للازمة في فنزويلا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 22:21

الاتحاد الاوروبي: سنشكل مجموعة اتصال للازمة في فنزويلا

منذ 17 mins 31 January، 2019
علم الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الخميس أن “الاتحاد سيشكل مجموعة اتصال دولية للمساعدة في إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا”.

وقالت موغيريني في حديث لها إن “قرار الاعتراف بغوايدو هو من صلاحيات الدول والعديد من الدول الاعضاء ستتخذ هذه الخطوة”، واضافت “ناقشت الخطوات المقبلة التي يمكن ان تتخذها الدول الاعضاء في الايام التالية وننسق المواقف قدر الامكان”.

واوضحت موغيريني ان “الهدف من مجموعة الاتصال الدولية واضح السماح للفنزويليين بان يعبروا عن انفسهم بحرية وديموقراطية عبر انتخابات جديدة لا يتصل الامر بوساطة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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